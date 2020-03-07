Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل الرسمي لمباراة مازيمبي والرجاء

السبت 07/مارس/2020 - 02:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements

يبلتقي بعد قليل فريقي مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي، في إياب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب مازيمبي بمدينة لوموباتشي.

وأعلن بامفيل ميهايو كازيمبي المدير الفني لمازيمبي تشكيل فريقه للمباراة والتي جاءت كما يلي.

حراسة المرمى: سيلفان جوبوهو.

خط الدفاع: ديو إيساما - كاباسو تشونجو - تاندي مبواني - ونلو كوليبالي.

خط الوسط: كريستيان كوفي - جليودي ليكونزا - باتو كابانجو.

خط الهجوم: تريزور مبوتو - إسحق تشيبانجو - جاكسون موليكا.

بينما أعلن جمال السلامي المدير الفني للرجاء تشكيل فريقه والذي جاء كما يلي.

حراسة المرمى: أنس زنيتي.

خط الدفاع: محمد زريدا - بدر بانون - سند الورفلي - فابريس نجاه.

خط الوسط: محسن متولي - عمر عرجون - عبد الإله حافيظي.

خط الهجوم: سفيان رحيمي - بين مالانجو - فابريس نجوما.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الرجاء ومازيمبي مازيمبي والرجاء مازيمبي جمهور الرجاء جماهير الرجاء تيفو الرجاء تيبي مازيمبي الرجاء المغرب الرجاء ومازيمبي الرجاء مازيمبي الرجاء اليوم الرجاء العالمي الرجاء الرياضي الرجاء البيضاوي الرجاء

أخبار تهمك

مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي أمام صن داونز

منذ 42 دقيقة

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

سر غضب مدرب صن دوانز قبل دقائق من مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

برودة اليوم وحرارة غدا.. الأرصاد تحذر من ذروة طقس الاثنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يتحدث عن إمكانية إغلاق المساجد

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في قائمة المستبعدين من الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. 3 مفاجآت مدوية في تشكيلة الأهلي الرسمية أمام صن داونز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

إبراهيم سعيد يسخر من مروان محسن قبل لقاء الأهلي وصن داونز

منذ ساعة و 8 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ 39 دقيقة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الاهلي وصن داونز بث مباشر Ahly NOW كورة لايف Ahly MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي والقناة الناقلة وتشكيل الفريقين

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت stream بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا كورة match

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم time sport بث مباشر مباراة الزمالك| يلا zamalek مشاهدة هدف شيكابالا | لايف مباراة الزمالك تايم سبورت المفتوحة

مازيمبي ضد زيسكو .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الرجاء البيضاوي ضد مازيمبي الكونغولي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

10:55 ص

سر غضب مدرب صن دوانز قبل دقائق من مواجهة الأهلي

02:22 م

عاجل.. 3 مفاجآت مدوية في تشكيلة الأهلي الرسمية أمام صن داونز

01:07 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status