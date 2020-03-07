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مطران إيبارشية طيبة يهنئ رئيس مرسى علم لتوليه المنصب
السبت 07/مارس/2020 - 02:52 م
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ماريان عيد
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زار صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، من أجل تقديم التهنئة له على توليه المنصب الجديد.
ورافق نيافته في هذه الزيارة، القمص يؤانس أديب، راعي كنيسة القديس يوسف بالغردقة، ووكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، والذي تربطه باللواء علاقة طيبة سابقة، حيث كان يعمل بمدينة الغردقة قبل توليه هذا المنصب.
واتسم اللقاء بمشاعر المحبة والمودة، وأبدى رئيس المدينة، كل الترحاب والسعادة لهذه التهنئة وتجاذبا الحديث حول سبل التعاون المشترك والمجهودات المبذولة من أجل خدمة أبناء المنطقة، وكل الضيوف الوافدين من السياح.
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