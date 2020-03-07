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مالانجو يقود هجوم الرجاء أمام مازيمبي

السبت 07/مارس/2020 - 02:10 م
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ملانجو
ملانجو
علي نبوي
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أعلن جمال السلامي المدير الفني للرجاء الرياضي المغربي تشكيل فريقه لمواجهة مازيمبي الكونغولي بعد قليل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الرجاء قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بهدفين دون رد، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف للصعود لدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

وضم تشكيل الرجاء كلا من :-

أنس الزنيتي - بدر بانون - سند الورفلي - أزريدا - فابريس نجاه - العرجون - نجوما - حفيدي - محسن متولي - رحيمي - مالانجو.

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