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تشكيل صن داونز أمام الاهلي
السبت 07/مارس/2020 - 02:03 م
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أحمد عصام
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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق
صن داونز الجنوب افريقي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق الأهلي
في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري
أبطال أفريقيا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : أونيانجو
خط الدفاع: ماديشا - ناسيمينتو - ليبوسا - ناجونجا.
خط الوسط: كيكانا - جالى - سيرينو.
خط الهجوم: زوانى - فيكالى - مابوى
يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.
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