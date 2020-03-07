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الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

السبت 07/مارس/2020 - 02:02 م
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سقوط طائرة مسيرة
سقوط طائرة مسيرة
وكالات
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أعلن الجيش الوطني الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

 

ومنذ أسبوع، أسقط الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، 6 طائرات مسيرة تركية حاول مسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها.

 

وحاولت عصابات إرهابية، الهجوم على قوات "الجيش الوطني" باستخدام الطائرات المسيرة وضرب المزيد من الأهداف المدنية.

 

وأكد الجيش الليبي، أن كل تمركزات القوات التركية باتت تحت مرمى نيران الجيش، مضيفا: "الجيش استهدف موقعا للطائرات المسيّرة ومنصة رادار". 

 

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ليبيا طرابلس طائرة تركية الجيش الليبي اسقاط طائرة مسيرة

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