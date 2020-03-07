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كوريا الشمالية تنتقد الدول الأوروبية بشأن إطلاق الصواريخ

السبت 07/مارس/2020 - 01:48 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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اتهمت السلطات في كوريا الشمالية، اليوم السبت، الدول الأوروبية "بالتفكير غير المنطقي" بعد أن دعوا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي مغلق لإدانة إطلاق الصواريخ من قبل الدولة المنعزلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان لوكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية: "إن التفكير غير المنطقي وسذاجة هذه البلدان يحملان تشابهًا وثيقًا مع الولايات المتحدة، التي تُعد معادية لنا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ووصف المتحدث الرسمي، الذي لم يكشف عن اسمه، الإجراء الأوروبي بأنه "سلوك متهور ... تحرض عليه الولايات المتحدة".

رفعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإستونيا وبلجيكا آخر عمليات إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، وصفهم بأنه عمل استفزازي ينتهك قرارات الأمم المتحدة.

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة الساحل الشرقي في البحر يوم الاثنين بعد توقف دام ثلاثة أشهر. وقد أشرف زعيمه كيم جونج أون على عمليات الإطلاق التي قال المسؤولون، إنها تدريبات عسكرية روتينية.

دافعت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية ومسؤولة حكومية كبيرة، عن عمليات الإطلاق التي تمت يوم الاثنين كتدريبات عسكرية، قائلة، إنهم لم يقصدوا تهديد أحد.
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