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وصفة جديدة لتحضير شوربة الدجاج
السبت 07/مارس/2020 - 01:50 م
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المقادير
- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومفتت)
- مرق دجاج : 4 اكواب
- معكرونة لسان العصفور : نصف كوب
- كريمة : كوب ونصف (سائلة)
- البصل : 1 حبة (مبشور)
- الثوم : فص (مهروس)
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم / للزينة)
- الزبدة : ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
سخني الزبدة في قدر سميك واسع على نار متوسطة.
أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق ثم أضيفي الثوم ومكرونة لسان العصفور.
حركي المزيج لمدة 5 دقائق حتى يتحمر لسان العصفور.
أضيفي الدجاج والمرق والملح واتركي المزيج على النار حتى يغلي.
خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 10 دقائق حتى ينضج لسان العصفور.
أضيفي الكريمة وخففي النار وتبلي بالفلفل الأسود واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق.
ارفعي القدر عن النار.
اسكبي الشوربة في أطباق ووزعي عصير الليمون والبقدونس على وجه الطبق وقدميها ساخنة.
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