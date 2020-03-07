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عاجل.. وزير الأوقاف يتحدث عن إمكانية إغلاق المساجد

السبت 07/مارس/2020 - 01:53 م
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وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمود الجلاد
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قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف: إن عددًا من المواقع المشبوهة - حسب تعبيره - استغلت تصريحاته حول إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح أنه إذا زاد الوباء بشكل يشكل خطرا على البشرية تغلق المساجد وبدون تردد، فحماية الأنفس من المقاصد الكلية، لكن أيضا لانأخذ صلاة الجمعة ونترك باقي التجمعات سواء المدارس أو التجمعات أو المؤتمرات وصلاة الجمعة واحدة من هذه التجمعات.

وأضاف في كلمته بمؤتمر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، حول "بناء الإنسان في التصور الإسلامي بين الواقع والمأمول"، اليوم السبت، أن وضع مصر الآن ليس في حاجة لإلغاء صلاة الجمعة، لكن الدولة إذا رأت أن المنع واجب خاصة وأن الشرع في هذا الأمر يتبع الرأي العلمي بناء على رأي أهل العلم من وزارة الصحة.
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الكلمات المفتاحية

كورونا الأوقاف إلغاء صلاة الجمعة إغلاق المساجد

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