عاجل.. وزير الأوقاف يتحدث عن إمكانية إغلاق المساجد

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف: إن عددًا من المواقع المشبوهة - حسب تعبيره - استغلت تصريحاته حول إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس كورونا.





وأوضح أنه إذا زاد الوباء بشكل يشكل خطرا على البشرية تغلق المساجد وبدون تردد، فحماية الأنفس من المقاصد الكلية، لكن أيضا لانأخذ صلاة الجمعة ونترك باقي التجمعات سواء المدارس أو التجمعات أو المؤتمرات وصلاة الجمعة واحدة من هذه التجمعات.