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وزير النقل يعلن مفاجأة بشأن طريق "القاهرة – أسوان" الصحراوي

السبت 07/مارس/2020 - 01:52 م
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الوزير
الوزير
أحمد الخميسي
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أجرى وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان" الصحراوي الغربي، وهي المسافة من القاهرة إلى المنيا، بطول 230 كيلو متر، ويدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق.

وبدأت الجولة بتفقد كوبري تقاطع طريق الفيوم مع طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتفقد أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق ثم قطاعات المشروع المختلفة، حيث تم تقسيمه إلى 11 قطاع لسرعة الإنجاز.

والتقى الوزير العاملين والمهندسين، وأكد ضرورة العمل على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

وكان في استقبال وزير النقل، في القطاع السابع من المشروع، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا. 

وأكد الوزير، أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه 3 بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات (3 حارات) في اتجاه أسيوط بعرض رصف11 مترا، وطريق خرساني (2 حارة) لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار.

ولفت إلى أن المشروع يشمل إنشاء 21 عملا صناعيا "5 كبارٍ و16 نفقا". 

ونوه الوزير بأن هذا الطريق سيكون حرا مثل طرق "القاهرة – الإسكندرية"، و"القاهرة – السويس"، و"شبرا – بنها" الجديد، والدائري الإقليمي، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد وأنه سيكون جزءا من محور القاهرة كيب تاون.

وأورد أن مشروعات وزارة النقل كافة، هدفها خدمة المواطن وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق وخاصة في الصعيد تعتبر نموذجا واضحا في هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري في مصر. 

وأردف أنه بخصوص المشروع القومي للطرق، فقد تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه، منذ عام 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى. 30.5 ألف كم.
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