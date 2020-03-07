بعثة زاناكو تشيد باستقبال بيراميدز

أشاد مسئولو نادي زاناكو الزامبي بحسن استقبال بعثتهم من جانب نادي بيراميدز والترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين في لقاء كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويستضيف بيراميدز نظيره زاناكو بطل زامبيا في الثالثة من عصر الأحد على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وخلال الاجتماع الفني، طلب ممثلو نادي زاناكو أن يسجل المنسق العام للمباراة والمكلفين من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أن يتم تسجيل إشادة بنادي بيراميدز وحسن استقبالهم لبعثة بطل زامبيا منذ لحظة وصولها إلى القاهرة وحتى الآن.





وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب التي جرت بلوساكا عاصمة زامبيا سجلها علي جبر ومحمد فاروق والقائد عبد الله السعيد.



