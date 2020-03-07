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حافلة الأهلي تصل ملعب مباراة صن داونز

السبت 07/مارس/2020 - 01:39 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب لوكاس موريبي، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

 

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدايتها بما يقرب من ساعة ونصف تقريبًا.

 

وكان فايلر، اختتم محاضرته مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة مباشرةً، حيث حرص على توضيح بعض نقاط القوة والضعف في المنافس.

 

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة عصر اليوم على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا، متسلحًا بالفوز ذهابًا بهدفين دون رد.

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