إصابة نجل مسؤول طبي بارز في جورجيا بفيروس كورونا

أعلن نجل مسؤول طبي بارز في جورجيا، اليوم السبت، أنه أُصيب بفيروس كورونا الصيني بعد اتصاله بأشخاص سافروا إلى إيطاليا.

أعلن نجل مسؤول طبي بارز في جورجيا، اليوم السبت، أنه أُصيب بفيروس كورونا الصيني بعد اتصاله بأشخاص سافروا إلى إيطاليا.

وكتب نيكولوز جامكيلريدزي، ابن أميران جامكيلريدز، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق، على صفحته على فيسبوك، أن اختبار فيروس كورونا عاد إيجابيًا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وكتب نيكولوز جامكيلريدزي، ابن أميران جامكيلريدز، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق، على صفحته على فيسبوك، أن اختبار فيروس كورونا عاد إيجابيًا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".