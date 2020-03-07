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إصابة نجل مسؤول طبي بارز في جورجيا بفيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 01:38 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن نجل مسؤول طبي بارز في جورجيا، اليوم السبت، أنه أُصيب بفيروس كورونا الصيني بعد اتصاله بأشخاص سافروا إلى إيطاليا.

وكتب نيكولوز جامكيلريدزي، ابن أميران جامكيلريدز، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق، على صفحته على فيسبوك، أن اختبار فيروس كورونا عاد إيجابيًا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

بشكل منفصل، قال أميران جامكريديز، إن هناك الآن 12 حالة في البلاد - 10 منها مرتبطة بإيطاليا، التي شهدت أسوأ انتشار في أوروبا، مع الحالتين الأخريين المرتبطة بإيران، حيث توفي أكثر من 120 شخصًا.

أبلغت جورجيا، وهي دولة جنوب القوقاز يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في نهاية فبراير.

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