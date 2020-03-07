فعاليات اليوم الفرنسيسكاني بحضور الخادم الإقليمي للرهبنة

أقيم أمس الجمعة بدير سيدة الكرمل ببولاق أبو العلا، فعاليات اليوم الفرنسيسكاني، لمنطقة القاهرة الكبرى والإسكندرية، ومدن القناة.





وبدأ HGD،L بالقداس الإلهي، وترأسه الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسسكانية بمصر، والأب فريد كمال مسؤول الشبيبة والشباب الفرنسيسكاني بمصر والأب فرنسيس نادي.



كما قدم الأخ فؤاد اللقاء التكويني عن كيفية أن أكون شابا فعالا مع أمثلة بشخصيات من الكتاب المقدس، وقام الشباب بورش العمل عن (كن فعالا داخل كنيستك).