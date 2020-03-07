القس أمونيوس وديع: الصوم هو قطع الشهوة والأفكار الشريرة

قال القس أمونيوس وديع، راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الدهسة، التابعة لإيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، أن الصوم يؤدي إلى نقاوة القلب واستنارة النفس، كما أنه يحرس العقل.





وأكد « وديع» إلى بوابة الفجر، أن الصوم في العقيدة المسيحية هو وسيلة للخلاص من قساوة القلب، والباب المفتوح علي الندم والأسف العميق علي سنين أكلها الجراد، لافتًا إلى إنه فرصة للسكون وصحة الجسد وتحرر من الشهوة.





وقال راعي كنيسة مار جرجس: لا تجعل فمك فقط يصوم بل أيضا عينيك، وأذنيك، وقدميك، ويديك، وكل أعضاء جسدك.





وأضاف: دع اليدين تصومان عن البخل والجشع، كما دع القدمين تصومان بالتوقف عن الجرى وراء الخطية، وأيضًا دع عينيك تصومان بأن تتدربا ألا تتطلعا إلى ماهو شهواني، ودع أذنيك تصومان بألا تتصنتا إلى الحديث الشرير وكلام النميمة، ودع الفم أيضًا يصوم عن الكلام البذئ القذر والانتقاد والادانة.





وتابع راعي كنيسة مار جرجس: لأنه أي صلاح نجنيه أن كنا نصوم عن أكل اللحوم والأسماك والطيور، بينما نحن نأكل لحم اخوتنا ؟.



