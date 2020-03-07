Advertisements
Advertisements
Advertisements

القس أمونيوس وديع: الصوم هو قطع الشهوة والأفكار الشريرة

السبت 07/مارس/2020 - 01:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
قال القس أمونيوس وديع، راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الدهسة، التابعة لإيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، أن الصوم يؤدي إلى نقاوة القلب واستنارة النفس، كما أنه يحرس العقل.

وأكد « وديع» إلى بوابة الفجر، أن الصوم في العقيدة المسيحية هو وسيلة للخلاص من قساوة القلب، والباب المفتوح علي الندم والأسف العميق علي سنين أكلها الجراد، لافتًا إلى إنه فرصة للسكون وصحة الجسد وتحرر من الشهوة.

وقال راعي كنيسة مار جرجس: لا تجعل فمك فقط يصوم بل أيضا عينيك، وأذنيك، وقدميك، ويديك، وكل أعضاء جسدك.

وأضاف: دع اليدين تصومان عن البخل والجشع، كما دع القدمين تصومان بالتوقف عن الجرى وراء الخطية، وأيضًا دع عينيك تصومان بأن تتدربا ألا تتطلعا إلى ماهو شهواني، ودع أذنيك تصومان بألا تتصنتا إلى الحديث الشرير وكلام النميمة، ودع الفم أيضًا يصوم عن الكلام البذئ القذر والانتقاد والادانة.

وتابع راعي كنيسة مار جرجس: لأنه أي صلاح نجنيه أن كنا نصوم عن أكل اللحوم والأسماك والطيور، بينما نحن نأكل لحم اخوتنا ؟.

وأشار إلى أن الصوم هو نقدس به نفوسنا وتتنقى قلوبنا وندوس علي كل رذيلة تحت أقدامنا، ونتوب لغفران خطايانا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كنيسة الشهيد مار جرجس القس امونيوس وديع الصوم الأربعيني الصوم

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 18 ساعة

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يتحدث عن إمكانية إغلاق المساجد

منذ ثلث ساعة

مفاجآت في قائمة المستبعدين من الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأزمات تتوالى على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ يوم

عاجل.. 3 مفاجآت مدوية في تشكيلة الأهلي الرسمية أمام صن داونز

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

برودة اليوم وحرارة غدا.. الأرصاد تحذر من ذروة طقس الاثنين

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

القس أمونيوس وديع: أسقف نجع حمادي بصحة جيدة

كنيسة المطرية تحتفل بعيد رسامة القمص بيشوي بولس الـ 32 (صور)

إيبارشية نجع حمادي تحتفل بالذكرى السنوية الثانية لرسامة القس أمونيوس وديع

كنيسة الدهسة بفرشوط تحتفل بالذكرى السنوية الثانية لرسامة القس اسطفانوس فوزي

كنيسة مار مرقس بفيصل تحتفل ببرامون عيد الغطاس

العلاقة الحميمية فى الصوم الكبير بين الامتناع والاستثناء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

عاجل.. 3 مفاجآت مدوية في تشكيلة الأهلي الرسمية أمام صن داونز

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

10:55 ص

مفاجآت في قائمة المستبعدين من الأهلي أمام صن داونز

01:14 م

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

08:22 ص

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status