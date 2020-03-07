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ترقية الشهيد الميساوي إلى رتبة رائد وتأبينه في ثكنة بوشوشة

السبت 07/مارس/2020 - 01:33 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إنتظمت اليوم السبت 07 مارس 2020، مراسم تأبين شهيد مؤسسة الأمن الوطني الملازم أول توفيق محمد الميساوي، الذي راح ضحية التفجير الإرهابي الذي جدّ أمس بمنطقة البحيرة.

وأكّد عبد القادر المثلوثي رئيس المكتب الإعلامي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، بأن الشهيد سيُوارى الثرى بمقبرة فوشانة أين يتواجد منزله الخاص بعد صلاة الظهر.

وقد انتهت مراسم تأبين شهيد الوطن الميساوي في ثكنة بوشوشة، وسط حضور مختلف التشكيلات الأمنية وبإشراف المدير العام لوحدات التدخل لطفي الجبالي.

وتمّت ترقية الشهيد إلى رتبة رائد، قبل أن تودّعه عائلته بالزغاريد والتصفيق، لحظة إخراجه من القاعة التي تم فيها التأبين.

ويشار إلى أنه، إثر العمليّة الإرهابيّة التي وقعت بالقرب من السفارة الأمريكية بتونس، استشهد بطل من أبطال قوّات الأمن الدّاخلي الشّهيد الملازم أوّل، بعد أن خضع إلى عملية جراحية مستعجلة نظرا لجروحه الخطيرة.

و الشهيد الملازم أول، يدعى "توفيق محمّد الميساوي" وهو أصيل ولاية سيدي بوزيد.

وقد أوردت وزارة الداخلية في بلاغ يوم أمس، أنه "في إطار تحيين المعطيات المتعلّقة بالعمليّة الإرهابيّة الغادرة، تُعلم وزارة الدّاخليّة الرّأي العامّ باستشهاد بطل من أبطال قوّات الأمن الدّاخلي الشّهيد الملازم أوّل 'توفيق محمّد الميساوي' تغمّده اللّه برحمته الواسعة وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه وكافّة منتسبي المؤسّسة الأمنيّة جميل الصّبر والسّلوان".

ويجدر التذكير، بأنه قد جدّ أمس الجمعة 06 مارس 2020 على السّاعة  11:00 صباحا، تفجير إرهابي إستهدف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2، بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية، حيث أقدم إرهابيان يمتطيان دراجة نارية، على تفجير نفسيهما بحزام ناسف، مستهدفان دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة.

وقد أسفرت العملية الإرهابية، عن مصرع الإنتحاريين واستشهاد ملازم أول وإصابة 04 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة.
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