نائب وزير الطيران يوجه باتخاذ التدابير الوقائية في مطار أسوان

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ويأتي ذلك وفقًا لتوجهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وفي إطار سلسلة الزيارات والجولات التي يقوم بها الوزير ونائبه لتفقد المطارات المصرية الدولية والإقليمية؛ للوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي يتخذها المطار، ضمن خطة الحكومة لمواجهة فيرس كورونا وللاطمئنان على حركة التشغيل وسير العمل.



وفي بداية الجولة، استمع "مناع" إلى شرح تفصيلي عن إمكانيات المطار وموقف التشغيل والقدرة الاستيعابية له.





كما اطمأن على الإجراءات الإحترازية والصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة والسكان واستعدادات وجاهزية فرق الحجر الصحي وطرق إجراء الفحص الطبي على الركاب القادمين إلى المطارمن أجل تطبيق أعلى معايير السلامة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.





ووجه نائب وزير الطيران، بالتنسيق المستمر وبشكل يومي مع جميع الجهات المعنية بالمطار؛ لمتابعة الموقف أولا بأول واتخاذ التدابير الوقائية في التعامل مع الركاب.





وفي أثناء الجولة، تفقد النائب صالات السفر والوصول الدولي والداخلي ومدرج الطائرات الرئيسي والترمك وبرج المراقبة ومنطقة خدمات الركاب وكذلك الإجراءات الأمنية بالمطار.

تفقد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني،مطار أسوان الدولي.