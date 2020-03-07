ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية أكثر من 7000

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في قفزت إلى أكثر من 7 الآف حالة، اليوم السبت، بزيادة 448 عن اليوم السابق، مع ربط أكثر من نصف العدد الإجمالي بكنيسة سرية في وسط تفشي المرض في البلاد.





وفقًا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، أن عدد القتلى ارتفع من اثنين إلى 46.





منذ منتصف فبراير عندما أثبتت امرأة إصابتها بعد حضورها الخدمات في فرع من كنيسة يسوع تشينتشونجي في مدينة دايجو الجنوبية الشرقية، انفجر عدد الإصابات في كوريا الجنوبية، مما أعطاها أكبر عدد من الحالات خارج الصين.





وقال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هناك ما مجموعه 7041 حالة بما في ذلك مجموعة صغيرة جديدة من الحالات المبلغ عنها يوم السبت في مجمع سكني في دايجو، حيث يعيش بعض أعضاء الكنيسة.





بينما لا تزال 448 حالة جديدة قفزة كبيرة، إلا أنها شهدت انخفاضًا في اليوم الثالث على التوالي في عدد الحالات الجديدة في كوريا الجنوبية.





وقال كوون جون ووك، نائب المدير في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي: "هناك احتمال لزيادة الحالات الجديدة حيث لا تزال الاختبارات جارية".





أعربت لجنة الحرية الدينية الدولية بالولايات المتحدة عن قلقها من إلقاء اللوم على أعضاء كنيسة تشينتشونجي في انتشار الفيروس التاجي.



