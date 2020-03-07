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حرس الحدود يحبط محاولة تهريب ثمانية أطنان من الحشيش

السبت 07/مارس/2020 - 01:37 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تمكن رجال حرس الحدود من إحباط محاولات لتهريب أكثر من ثمانية أطنان من الحشيش والقبض على 3794 مهربًا، كما تم إنقاذ 479 شخصًا خلال ستة أشهر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، وحالات الإنقاذ البري والبحري، خلال الفترة من 1 1 1441هـ إلى 30 6 1441هـ، أسفرت،، عن إحباط عدد من محاولات تهريب ما مجموعه (8275) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(529) طنًا و(728) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، و(289966) حبة مخدرة.

كما تم القبض على المتورطين في محاولات تهريبها وعددهم (3794) شخصًا، وذلك بعد رصد دخولهم حدود المملكة، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبين أنه في إطار تنفيذ وأداء المهام الإنسانية، التي يقدمها رجال حرس الحدود، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد أنقذت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والبرية ما مجموعه (479) شخصًا من مختلف الأعمار والجنسيات، منهم (369) شخصًا تم إنقاذهم في البحر، و(110) أشخاص تم إنقاذهم على البر.

المديرية العامة لقوات حرس الحدود:

من أقدم الأجهزة الأمنية التي تتبع لوزارة الداخلية. ويتولى جانبًا إلى جنب مع بقية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأخرى، القيام بدور مهم وفعال، ضمن منظومة الأمن الذي تعيشه المملكة العربية السعودية.

وهو يعتبر بمثابة الحصن المنيع والدرع الواقي لبلد تتسع مساحته الجغرافية وتتعدد حدوده مع الدول المجاورة.

كما تعد المديرية العامة لحرس الحدود أحد أهم الأسلحة الهامة في القوات العسكرية السعودية ومهمته الأساسية حمايـة الـحدود البرية والبحرية من الاختراق غير المشـروع وكذلك منع عمليات التسلل والتهريب غير المشـروع للبضائع والممنوعات مثل الـمخدرات والأسلحـة وغيرها. مدير عام قوات حرس الـحدود الحالي هو الفريق عواد بن عيد البلوي.

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الكلمات المفتاحية

حشيش حرس الحدود تهريب احباط

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