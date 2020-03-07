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محافظ الفيوم ورئيس "الخدمة الوطنية" يتفقدان مواقع مشروعات مقترح تنفيذها

السبت 07/مارس/2020 - 01:34 م
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اللقاء
اللقاء
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اليوم السبت، لبحث التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الجديدة على أرض المحافظة، ورفع كفاءة عدد آخر من المشروعات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء فايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وعدد من مسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. 

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم: إنه تم خلال اللقاء استعراض الدراسات الأولية لتنفيذ إنشاء مشروع جديد للدواجن بمنطقة قصر الباسل بمركز إطسا، بالشراكة بين المحافظة والجهاز، وكذلك التعاون في إنشاء مشروع لاستخراج الأملاح على مساحة 4 آلاف فدان شمال بحيرة قارون.

ونوه بأنه تم استعراض تطوير ورفع كفاءة منطقة السواقي بشكل حضاري بعد إعداد مخطط ودراسة متكاملة لأعمال التطوير بشكل يحقق الشكل الجمالي والحضارى ويحافظ على السيولة المرورية فى المنطقة. 

وتفقد المحافظ ورئيس جهاز المشروعات، عددًا من المواقع والتي من المقرر أن يُقام عليها مشروعات تنموية بمنطقة قصر الباسل بمركز إطسا. 

ويأتي اللقاء في إطار حرص المحافظة على التعاون البنّاء مع مختلف الوزارات والمؤسسات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات جديدة تسهم في رفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء محافظة الفيوم.
محافظ الفيوم ورئيس "الخدمة الوطنية" يتفقدان مواقع مشروعات مقترح تنفيذها
محافظ الفيوم ورئيس "الخدمة الوطنية" يتفقدان مواقع مشروعات مقترح تنفيذها
محافظ الفيوم ورئيس "الخدمة الوطنية" يتفقدان مواقع مشروعات مقترح تنفيذها
محافظ الفيوم ورئيس "الخدمة الوطنية" يتفقدان مواقع مشروعات مقترح تنفيذها
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الكلمات المفتاحية

مشروعات الخدمة الوطنية محافظ الفيوم الفيوم الخدمة الوطنية

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