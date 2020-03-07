محافظ الفيوم ورئيس "الخدمة الوطنية" يتفقدان مواقع مشروعات مقترح تنفيذها

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اليوم السبت، لبحث التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الجديدة على أرض المحافظة، ورفع كفاءة عدد آخر من المشروعات.





وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء فايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وعدد من مسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.





وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم: إنه تم خلال اللقاء استعراض الدراسات الأولية لتنفيذ إنشاء مشروع جديد للدواجن بمنطقة قصر الباسل بمركز إطسا، بالشراكة بين المحافظة والجهاز، وكذلك التعاون في إنشاء مشروع لاستخراج الأملاح على مساحة 4 آلاف فدان شمال بحيرة قارون.



