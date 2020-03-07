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عاجل.. تأجيل مؤتمر "اقتصادية قناة السويس" بسبب كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 01:33 م
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رئيس الهيئة المهندس يحيى زكي
رئيس الهيئة المهندس يحيى زكي
كرستينا عياد
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أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، قرار الهيئة بتأجيل المؤتمر الاقتصادي الدولي "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. محور الاستثمار" والذي كان مقررا انعقاده في الفترة من 21-22 مارس الجاري.

وقال المكتب، في بيان اليوم السبت: إنه رغم تطلع الهيئة واستعدادها إلى تنظيم المؤتمر لعرض تطورات العمل بالمنطقة وإبراز فرص الاستثمار، إلا أنه تم تأجيل المؤتمر، بسبب المخاوف الدولية المتزايدة والمتعلقة بفيروس كورونا (Covid-19)، التي أدت إلى إلغاء وتأجيل العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية.

وأضاف أنه في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة المصرية؛ للحفاظ على صحة المشاركين والمدعوين للمؤتمر، فقد اتخذت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قرارًا بتأجيل مؤتمر "محور الاستثمار" إلى موعد لاحق.

وأشار المكتب إلى أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن الموعد الجديد.
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هيئة قناة السويس كورونا قناة السويس فيروس كورونا اقتصادية قناة السويس

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