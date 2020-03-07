غدًا.. "اقتصادية النواب" تناقش القراءة النهائية لمشروع قانون البنك المركزي

قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن اللجنة سوف تستأنف اجتماعاتها غدًا الأحد، برئاسة أحمد سمير، للقراءة النهائية على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، المقدم من الحكومة، تمهيدًا للانتهاء منه وإدراجه في الجلسة العامة لمجلس النواب.





وأضاف في تصريح إلى "الفجر"، أن اللجنة سوف تناقش في اجتماعاتها، يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الجاري، عددا من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة التي يتضمنها جدول أعمال اللجنة، وكذلك المنح والاتفاقيات التي تبرمها الدولة ويتم التصديق عليها من قبل الرئيس السيسي.



