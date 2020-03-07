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بيراميدز بالزي الأسود في مواجهة زاناكو

السبت 07/مارس/2020 - 01:28 م
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بيراميدز
بيراميدز
هيثم موسى
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أقيم الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وزاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم، بأحد الفنادق بحضور ممثلي الناديين، ومسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الأسود الكامل في مواجهة زاناكو، على أن يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي.

 

وفي المقابل سيظهر فريق زاناكو بالزي الأبيض الكامل في مواجهة بيراميدز، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

 

وتم الاتفاق على أن يتحرك الفريقان نحو ملعب الدفاع الجوي في الواحدة ظهرا لخوض اللقاء المقرر له الثالثة عصر الأحد.

 

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات، ومحمد صلاح مدير الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، ومحمود حرب المدير الإداري.

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