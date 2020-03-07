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«كول كورة liverpool»: مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

السبت 07/مارس/2020 - 01:30 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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* مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث :
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* التشكيل المتوقع :
- من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد
خط الوسط : تشامبرلين - فابينو - جوردان هندرسون
خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح




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