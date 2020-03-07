صلاح عبد الله والد أحمد عز في مسلسل "هجمة مرتدة"

يخوض الفنان صلاح عبد الله السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، مع الفنان أحمد عز، ويجسد خلال أحداث العمل شخصيةوالد أحمد عز، وزوج الفنانة ماجدة زكى، وهو موظف على المعاش شهد العديد من الحروب التي خاضتها مصر من بينهما نكسة 67 وحرب 73.



يُشار أنَّ الفنان صلاح عبد الله والفنان أحمد عز سبق وتعاونا في العديد من الأفلام منها "الشبح"، "مسجون ترانزيت"، "الرهينة"، "المصلحة"،"365 يوم سعادة"، "حلم عزيز"ومسلسل "الإكسلانس".



يشار أن مسلسل "هجمة مرتدة من"تـأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز،ماجدة زكي، هند صبري،صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم،محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد.