محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الجنازة على الفدائية زينب الكفراوي

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الآلاف من الأهالي صلاة الجنازة على الفدائية زينب الكفراوي إحدى أبطال المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي، وذلك بمسجد لطفي شبارة اليوم ظهرا، بحضور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام، والقيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي المحافظة.





وأكد المحافظ، أن بورسعيد فقدت ابنة مخلصة من أبنائها، كانت لها بطولات عديدة في التضحية لبورسعيد والتصدي للعدوان الثلاثي، لافتا إلى أن بورسعيد تقدر أبناءها المخلصين وما يبذلوه من تضحيات.



