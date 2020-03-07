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محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الجنازة على الفدائية زينب الكفراوي

السبت 07/مارس/2020 - 01:31 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الآلاف من الأهالي صلاة الجنازة على الفدائية زينب الكفراوي إحدى أبطال المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي، وذلك بمسجد لطفي شبارة اليوم ظهرا، بحضور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام، والقيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي المحافظة.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد فقدت ابنة مخلصة من أبنائها، كانت لها بطولات عديدة في التضحية لبورسعيد والتصدي للعدوان الثلاثي، لافتا إلى أن بورسعيد تقدر أبناءها المخلصين وما يبذلوه من تضحيات.

ودعا، أن يتغمد الله سبحانه وتعالى المرحومة زينب الكفراوي وأن يعفو عنها ويدخلها فسيح جناته، مؤكدا أن زينب الكفراوي تمثل نموذجًا مشرفًا لبورسعيد ويجب علينا جميعا الافتخار به، وأنها ستبقى في ذاكرتنا دائما، هذا وسيقام سرادق العزاء ليلا بمسجد السلام ببورسعيد.
محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الجنازة على الفدائية زينب الكفراوي
محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الجنازة على الفدائية زينب الكفراوي
محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الجنازة على الفدائية زينب الكفراوي
محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الجنازة على الفدائية زينب الكفراوي
محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الجنازة على الفدائية زينب الكفراوي
محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الجنازة على الفدائية زينب الكفراوي
محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الجنازة على الفدائية زينب الكفراوي
محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الجنازة على الفدائية زينب الكفراوي
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الكلمات المفتاحية

محافظ بورسعيد صلاة جنازة زينب الكفراوي

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