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إخلاء سبيل متهمين بسب برلمانية في الشرقية

السبت 07/مارس/2020 - 01:29 م
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متهم
متهم
سمر السيد
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أصدرت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارا بإخلاء سبيل أب وابنه، متهمين بالتعدي بالسب والقذف على نائبة بالبرلمان، بسبب خلافات بينهما بكفالة 500 جنبه.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد بضبط "م ع م" 55 عاما نقاش وابنه "م" 21 عاما مجند متهمين بالتعدي على عضوة البرلمان عن دائرة أبو كبير. "ز. س" بالسب والقذف داخل مقرها الانتخابي بسبب خلافات بينهما لادعاء شراء قطعة أرض 95 مترا من عم النائبة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.
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