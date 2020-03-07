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مطار شرم الشيخ: السياح سعداء بإجراءات الحجر الصحي

السبت 07/مارس/2020 - 01:28 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال ياسر جاهين، نائب مدير مطار شرم الشيخ، إنهم ملتزمون بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقرها وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار "جاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنهم يقومون بتوقيع الكشف على القادمين من كل الحالات، وتحرير كروت متابعة صحية، لافتا إلى أن أطقم الطائرة يتم توقيع الكشف عليه أيضا.

وأضاف نائب مدير مطار شرم الشيخ، أن السياح سعداء بإجراءات الحجر الصحي التي تطبق عليهم في المطار، ويشعرون أن مصر دولة مسئولة، تهتم بصحة الوافدين إليها، منوها بأن هناك زيادة في أعداد الرحلات التي تصل إلى المطار، حيث إنهم واثقين في الإجراءات الوقائية المطبقة.
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الكلمات المفتاحية

مطار شرم الشيخ السياح الحجر الصحي

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