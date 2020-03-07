مطار شرم الشيخ: السياح سعداء بإجراءات الحجر الصحي

قال ياسر جاهين، نائب مدير مطار شرم الشيخ، إنهم ملتزمون بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقرها وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.





وأشار "جاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنهم يقومون بتوقيع الكشف على القادمين من كل الحالات، وتحرير كروت متابعة صحية، لافتا إلى أن أطقم الطائرة يتم توقيع الكشف عليه أيضا.



