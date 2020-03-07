Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزارة الصحة توجه رسالة للمفصحين عن تواجدهم في إيران

السبت 07/مارس/2020 - 01:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
ذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن تواجدهم في إيران حتى صباح اليوم السبت بلغ 128 مواطنًا، منهم 26 مواطنًا موجودون حاليًا داخل المملكة، و95 مواطنًا موجودون حاليًا في إيران، إضافةً إلى 7 مواطنين موجودين حاليًا في دول أخرى.

وقدمت الصحة شكرها لجميع المفصحين على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن وجودهم والتواصل مع 937 حتى نهاية اليوم السبت والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم، التي تنتهي بنهاية اليوم السبت 12 رجب 1441 هـ الموافق 7 مارس 2020م، لإتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، طالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعت المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-،حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس الصحة إيران

أخبار تهمك

عاجل.. 3 مفاجآت مدوية في تشكيلة الأهلي الرسمية أمام صن داونز

منذ أقل من ساعة

الأزمات تتوالى على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 18 ساعة

برودة اليوم وحرارة غدا.. الأرصاد تحذر من ذروة طقس الاثنين

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. نجم الأهلي أول المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي بأوليمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 18 ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ يوم

مفاجآت في قائمة المستبعدين من الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الفيوم: حزمة من التدابير لمواجهة "فيروس كورونا" في حالة الأشتباه بالأصابة

وزارة الصحة تواصل تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا

صحة الشرقية تؤكد: لم يتم تسجيل أى حالات مصابة بـ"كورونا"

"الصحة السعودية" تؤكد عدم خطورة استلام الطرود البريدية من الصين

"الصحة": تسجيل الإصابة بـ كورونا القديم في نجران وليس الجديد

"الصحة" تنفي التحذير من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

عاجل.. 3 مفاجآت مدوية في تشكيلة الأهلي الرسمية أمام صن داونز

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

10:55 ص

مفاجآت في قائمة المستبعدين من الأهلي أمام صن داونز

01:14 م

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

08:22 ص

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status