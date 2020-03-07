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عاجل.. توقف رحلات "مصر للطيران" إلى الكويت خوفًا من الكورونا

السبت 07/مارس/2020 - 12:30 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إلغاء رحلاتها الى الكويت، اعتبارا من اليوم السبت، ولحين إشعار آخر، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية، بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر، اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع.

وطالبت "مصر للطيران"، عملائها الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم، بزيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي، أو من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز الخدمة التليفونية "الكول سنتر"، على رقم ١٧١٧ من أى موبايل.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا مصر فيروس كورونا الكورونا

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