النائب محمد فؤاد: طلاب الدمج يعانون من الإهمال والتهميش

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن أوضاع الدمج بالمدارس المصرية، وتردي أوضاع الطلاب بها، وذلك بالمخالفة للمواد 10، 11،12،13و14 من القانون رقم 10 لسنة 2018، والتي كفلت لذوى الإعاقة الحق في التعليم من خلال اتباع سياسات الدمج التعليمي لهم.





وأوضح فؤاد في طلبه، أن الأوضاع تردت داخل المدارس المصرية بسبب عدم تأهيلها للتعامل مع هؤلاء الطلاب الذين يتطلبون عناية خاصة تختلف عن الطلاب العاديين، إلا أن كافة المدارس تتعامل معهم كأنهم طلاب عاديين دون مراعاة لظروفهم الخاصة، فلا يتم معاملتهم معاملة خاصة، ولا توجد قواعد أو ضوابط تحكم طريقة وضع اختباراتهم الدراسية الخاصة بهم، حيث يخضعون لذات الاختبارات التي يخضع لها الطلاب العاديين ولا توجد نماذج استرشادية لاختباراتهم.



