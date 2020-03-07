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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

السبت 07/مارس/2020 - 12:18 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم جهود حارسه الأساسي “أليسون بيكر” الذي أصيب في تدريبات الفريق التي سبقت لقاء تشيلسي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي خسرها الريدز بنتيجة (2-0).
 
على الجانب الآخر سيسعى بورنموث الفريق الضيف، إلى استغلال الفترة السيئة التي يمر بها فريق ليفربول، من أجل اقتناص الثلاث النقاط او على الأقل الخروج بالتعادل من ملعب “آنفيلد“.

ويقبع فريق بورنموث في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث جمع 27 نقطة فقط من 28 مباراة خاضها الفريق، فقد حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 وتكبد الهزيمة في 15 مناسبة.

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