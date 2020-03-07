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استمرار حبس "ديلر" سقط بـ30 تذكرة هيروين في الجيزة

السبت 07/مارس/2020 - 12:18 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المخدره بالجيزة.

فيما طلبت النيابة، في وقت سابق، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلا يروج لكميات كبيرة من مخدر الهيروين، على عملائه بالمنطقة، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزته ٣٠ تذكرة من المخدر، ومبالغ مالية مقابل الاتجار.

وورودت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من الهيروين على عملائه.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض عليه لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 30 تذكرة من مخدر الهيروين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

هيروين ديلر حبس الجيزة

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