«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

بث مباشر لإستضافة ليفربول فريق بورنموث في أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020 لحساب الأسبوع الـ29، في الدوري الإنجليزي الممتاز.





المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، على “ملعب آنفيلد”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “بول تيرني”.





يستقبل فريق ليفربول نظيره بورنموث على ملعب “آنفيلد”،ضمن منافسات الجولة الـ29 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وعينه على تحقيق الفوز لتعويض الخسارة المذلة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية امام فريق “واتفورد“.









وسيسعى الريدز إلى إستعادة نغمة الإنتصارات من جديد، لتعزيز صدارته لجدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الأول الصدارة برصيد 79 نقطة من 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 26 مباراة، وتعادل مرة وحيدة وخسر مثلها، وسجل 64 هدفًا، وأستقبلت شباكه 20 هدف فقط كأقوى دفاع في المسابقة.

ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم جهود حارسه الأساسي “أليسون بيكر” الذي أصيب في تدريبات الفريق التي سبقت لقاء تشيلسي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي خسرها الريدز بنتيجة (2-0).



