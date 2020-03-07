رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول NOW

يلتقي مساء اليوم فريق ليفربول خارج ملعبه مع فريق بورنموث في إطار الجولة 16 من الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب فاتلتي.





ويسعى ليفربول لمواصلة التحليق بعيدا في صدارة الدوري الانجليزي ، حيث يمتلك 43 نقطة بفارق ثمانية نقاط عن الوصيف ليستر سيتي.





وعقد كلوب مؤتمرا صحفيا قبل المباراة حيث قال “في هذه اللحظة، جميع اللاعبين على ما يرام”.





ويدخل ساديو ماني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بأفضل لاعب في شهر نوفمبر في النادي.





التشكيل المتوقع لليفربول





مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي





مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي





مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي





مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي





حراسة المرمى : اليسون.





الدفاع : الكسندر أرنولد – فان دايك – لوفرين – روبرتسون.





الوسط : تشامبرلين – فالينالدوم – هندرسون.





الهجوم : صلاح – فيرمينو – ماني.





على الجانب الآخر يريد فريق بورنموث تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد وإيقاف ليفربول ولو قليلا







