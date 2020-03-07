«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يلتقي فريق ليفربول، ظهر اليوم، مع نظيره فريق بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتُقام المباراة في ملعب الأنفيلد، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين.









ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز تعويضًا لنتائجه السلبية في المباريات الماضية في مختلف المسابقات.





ويتصدر ليفربول حاليًا جدول البطولة برصيد 79 نقطة، بينما





يتواجد بورنموث في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث:

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.







