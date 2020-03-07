قبل لقاء اليوم.. تاريخ مواجهات النصر والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفيصلي، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقام اللقاء بين النصر والفيصلي عند الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي، والرابعة إلا ثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات النصر والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

شهدت المواجهات التفوق الكاسح للنصر بـ10 انتصارات من أصل 19مباراة، وحسم التعادل 9 مواجهات، واستطاع لاعبو الأصفر تسجيل 35 هدف، في المقابل استقبلت شباكه 16 هدف من لاعبي العنابي.

آخر لقاء جمع الفريقين كان في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين وانتهى بفوز النصر بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز السادس برصيد 31 نقطة.