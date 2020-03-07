مازال في الشتاء بقية.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع التدريجي اعتبارا من الغد، مناشدا المواطنين متابعة النشرات الجوية لمعرفة التقلبات الجوية.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه ستظهر شوائب عالقة في الجو يوم الاثنين المقبل، فضلا عن وجود نشاط للرياح، سيكون مثير للأتربة والرمال، محذرا المواطنين من تخفيف الملابس.



