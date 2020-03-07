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القبض على عاطلين لحيازتهما "حشيش" في التبين

السبت 07/مارس/2020 - 12:04 م
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المتهمان
المتهمان
هبة عبد الحفيظ
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ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم السبت، القبض على عاطلين بحوزتهما 100 جرام حشيش قبل توزيعها على عملائهما في منطقة التبين.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه في أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة التبین بدائرة القسم تمكن من ضبط كل "من س إ"، 22 سنة،، "م م"، 23 سنة، عاطل حــــــال استقلالهما دراجة بخاریة رقم ع وف 4127 ماركة هوجان سوداء اللون "ملك وقیادة الثاني".

وعثر بحوزتهما على كمیة من الحشیش المخدر وزنت 100 جرام، مبلغ مالي 150 جنيها، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحیازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان لتسهیل الاتصال بعملائهما والدراجة لتسهیل تنقلاتهما.

وتم تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.
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