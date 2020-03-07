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وكيل مجلس النواب: "إحنا مبنسلقش قوانين"

السبت 07/مارس/2020 - 12:02 م
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مجلس النواب
مجلس النواب
هدى عبدالرازق
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قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: إن هناك حالة من الجدل دائرة حول قانون الأحوال الشخصية، موضحا أنه جارٍ مناقشة القانون الآن، معقبا: "إحنا مسلقناش قوانين، وكل قانون يستغرق وقته في النقاش".

وأشار خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن هناك عدة جهات حضرت مناقشة القانون، حيث أن القانون يناقش مشكلة اجتماعية كبيرة، مؤكدا أنهم يستهدفون أن يصدر قانون عادل لكافة الأطراف.

وأضاف أن القانون يجب أن يراعي الطفل الناتج عن الزواج، ويحفظ حقوقه، فضلا على ضمان حقه في التربية بشكل متزن نفسيا.
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