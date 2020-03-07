زينة: يوسف شاهين شبهني بصوفيا لورين

أكدت الفنانة زينة، خلال الندوة المقامة حاليا ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" لدورته التاسعة أن المخرج يوسف شاهين هو صاحب أول تشبيه لها بالممثلة الأجنبية صوفيا لورين.





وأضافت زينة، خلال الندوة قائلة: "يوسف شاهين بيتفرج علي الحياة منتهي اللذة لأن المخرجة منال الصيفي تلميذة من تلاميذه بعد ما خرجت كان بيسجل لقيتهم بيقولوا البنت ديه شبه صوفيا لورين وانا كنت معدية مكسوف اسلم ".



