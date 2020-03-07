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زينة: يوسف شاهين شبهني بصوفيا لورين

السبت 07/مارس/2020 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أكدت الفنانة زينة، خلال الندوة المقامة حاليا ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" لدورته التاسعة أن المخرج يوسف شاهين هو صاحب أول تشبيه لها بالممثلة الأجنبية صوفيا لورين.


وأضافت زينة، خلال الندوة قائلة: "يوسف شاهين بيتفرج علي الحياة منتهي اللذة لأن المخرجة منال الصيفي تلميذة من تلاميذه بعد ما خرجت كان بيسجل لقيتهم بيقولوا البنت ديه شبه صوفيا لورين وانا كنت معدية مكسوف اسلم ".


ومن المقرر أن تستكمل حديثها خلاله عن تجربتها مع السينما وتكريمها في المهرجان ويدير المؤتمر الصحفي الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الاعلامي للمهرجان.


ويعقب مؤتمر النجمة زينة مؤتمر آخر للنجم عمرو عبد الجليل الذي كرم أمس بحفل الافتتاح في نفس مكان مؤتمر النجمة زينة بفندق هيلتون الاقصر ويدير اللقاء السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان ويتحدث عمرو أيضا عن مشواره السينمائي وتجربته مع المخرج يوسف شاهين ومخرجين آخرين .

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