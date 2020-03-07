كلام نهائي.. نجم الأهلي أول المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي بأوليمبياد طوكيو

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب على ضم محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الأول خلال أولمبياد طوكيو العام الجاري 2020، والذى سيشارك بها المنتخب الأولمبي.

وكان المنتخب الأولمبي قد حقق لقب كأس الامم الإفريقية تحت 23 عاما والتى أقيمت فى مصر العام الماضي وتأهل للأولمبياد.

وجاء استقرار غريب وأسامة عبد الكريم مدرب الحراس على ضم محمد الشناوي حارس الأهلي للمنتخب الأولمبي بسبب عدم مشاركة محمد صبحي الحارس الأساسي للأولمبي مع الزمالك وأيضًا عدم مشاركة كل من عمر صلاح وعمر رضوان مع سموحة والجونة.

ويتألق الشناوي رفقة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية وهو الحارس الأساسي للمنتخب الأول تحت قيادة حسام البدري، ويذكر أن المنتخب الأولمبي يحق له ضم ثلاث لاعبين كبار ضمن قائمته فى الأولمبياد.