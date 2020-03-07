ضبط طن أسماك فاسدة بالعجوزة

تمكن ضباط مباحث التموين، اليوم السبت، من القبض على مالك ثلاجة غير مرخصة بمنطقة العجوزة، لحيازته طن أسماك مجمدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.





وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من مدير مباحث التموين بالجيزة، مفاده ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "من دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة.





وجاء ذلك لحيازته 1،023 طن أسماك مُجمدة معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لطرحها بالأسواق مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.