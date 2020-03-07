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الصحة الكويتية: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" مرتبطة بالسفر إلى إيران

السبت 07/مارس/2020 - 11:49 ص
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الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران ليصبح اجمالي الحالات61 إصابة.

 

وقد أوقفت الإدارة العامة للطيران المدني بالكوين، جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية.

 

وبحسب وكالة الأنباء "كونا"، قالت السلطات الكويتية، إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في إيران خلال الأسبوعين الماضيين.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا ايران الكويت 3 إصابات جديدة

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