العثور على جثة رضيع بجوار مصرف زراعي في قنا

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق إسعاف قنا، يفيد بورود بلاغ، بالعثور على رضيع بالقرب من مصرف زراعي في مركز قوص، وحال الانتقال إلى مقر البلاغ عثر عليه جثة هامدة.





وتم نقل الجثة إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، على جثة رضيع، ملقاة بجوار مصرف زراعي في مركز قوص، جنوب محافظة قنا.