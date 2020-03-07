ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنین بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.





وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود بلاغ لسم شرطة النزهة من "خ. م"، 50 سنة، موظف بالشركة المصریة للتقنیات الكیماویة وقرر بأنه أثناء توجهه لبنك CIB الكائن شارع محمد كامل حسین ـ دائرة القسم وبحوزته حقیبة یده بداخلها مبلغ مالي 55 ألف جنیه، فوجئ بدراجة بخاریة بدون لوحات معدنیة "تروسیكل" یستقلها 3 أشخاص "غیر معلومین لدیه" قاموا بخطف حقیبة یده وبداخلها المبلغ المالي المشار إلیه.

وحال مطاردة المتهمین بمعرفة المُبلغ والأهالي قاموا بترك التروسیكل بمحل البلاغ ولاذوا بالفرار، وتم التحفظ على الدراجة البخاریة وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة وفحص كامیرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "م. س"، 25 سنة، عاطل ومقیم مركز قلیوب قلیوبیة والسابق اتهامه في قضیتین آخرهما 4371 لسنة 2014م مدینة نصر أول " سرقة، "م. س"، 27 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضیة رقم 14129 لسنة 2015م النزهة "سرقة"، "س. م"، 20 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضیة رقم 16936 لسنة 2016م مركز قلیوب قلیوبیة "ضرب"، عقب تقنین الإجراءات وبالتنسیق مع قطاع الأمن العام وأمن القلیوبیة.



وتم استهدافهم بمأموریة أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم بالتحریات وما جاء بأقوال المبلغ اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخاریة "تروسیكل" المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك المتهم الأول" وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 35 ألف جنیه بمسكنهم من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولي علیه على متطلباتهم الشخصیة.





وباستدعاء المجني علیه تعرف على المتھمین واتهمهم بالسرقة، وبتطویر مناقشتهم للربط بینهم وبین القضایا المجهولة أقروا بتكوینهم تشكیلًا عصابیًا تخصص نشاطھ الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنین بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخاریة المضبوطة.



واعترفوا بارتكابهم 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب وإنفاقهم المبالغ المالیة المستولى علیها على متطلباتهم الشخصیة وقیامهم ببیع الاسوره الذهب، والهاتف المحمول المستولي علیهما لأشخاص لا یمكنهم الإرشاد عنهم وباستدعاء المجني علیهم تعرفوا على المتهمین واتهموهم بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

