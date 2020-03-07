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وزير البترول يشارك في المائدة المستديرة بشأن منتدي غاز شرق المتوسط

السبت 07/مارس/2020 - 11:46 ص
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بوابة الفجر
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شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات المائدة المستديرة لقادة الأعمال بشأن منتدي غاز شرق المتوسط والتي نظمتها الغرفة الأمريكية للتجارة بمشاركة رفيعة المستوى، ضمت دان برويليت وزير الطاقة الأمريكى وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الامريكي لموارد الطاقة ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الاسرائيلي وستليوس هيموناس السكرتير الدائم لوزارة الطاقة القبرصية وارماندو فاريتشيو السفير الايطالي بالولايات المتحدة وأسامة مبارز رئيس اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدي وكوش تشوكسي نائب رئيس الغرفة الامريكية للتجارة لشئون الشرق الأوسط، وبحضور مسئولي وقيادات الغرفة الامريكية للتجارة بواشنطن.
 
واستعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال جلسة العمل الأولي بالمائدة المستديرة التطورات الاخيرة للتعاون الاقليمي في مجال الغاز الطبيعي وإسهام منتدي غاز شرق المتوسط الذي تم تأسيسه كمنظمة دولية مقرها القاهرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط التجارية في مجال الغاز الطبيعي بين دول المنطقة واستغلال الثروات الطبيعية ومواد الغاز لصالح شعوب المنطقة.

وأشار وزير البترول، إلي أهمية الخطوة التي جرت بتوقيع دول المنتدي بالاحرف الاولي علي الميثاق الخاص بانشاء المنتدي كمنظمة دولية، وهو ما يؤكد أن المنتدي يمضي بخطوات ثابتة علي الطريق الصحيح ليكون من المنظمات الدولية الفاعلة في مجال صناعة الطاقة، خاصة أن منطقة شرق المتوسط أصبحت محل أنظار العالم بعد الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي في دولها ، وأن الدول بدأت فعلياً تحت مظلة هذا المنتدي في العمل على الاستفادة بما لديها من فرص متميزة لتحقيق المنافع المشتركة واستثمار موارد الغاز والبنى التحتية لصالح رخاء ورفاهية الشعوب.
 
وأكد "الملا"، أن المنتدي يمثل نموذجا ناجحا للاستفادة من الطاقة في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وناقش المشاركون خلال الاجتماع دور اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التي تم انشاءها كمنصة حوار دائم داخل المنتدي وكيفية التعاون من خلالها بين الكيانات التنفيذية والحكومية من جهة والقطاع الخاص والشركات والمستثمرين من جهة أخري بما يسهم في تحقيق أهداف المنتدي بشكل فعال.
 
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