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وزارة الثقافة تعيد سينما مصر للحياة ببورسعيد

السبت 07/مارس/2020 - 11:42 ص
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بوابة الفجر
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تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما اشارة بدء العمل في سينما مصر ببور سعيد بعد اعادة تطويرها وتأهيلها وتجديدها بالكامل وذلك في الثامنة مساء الاثنين 9 مارس.


قالت عبد الدايم أن سينما مصر والتي تم إنشاءها في الخمسينات من القرن الماضي أحد أصول السينما المصرية و قامت وزارة الثقافة باستردادها وتقوم الآن بإنشاء شركة لإستثمارها وإستغلالها علي الوجه الأمثل وأضافت انها إضافة الى البنية الثقافية في المحافظة ومصر ووصفتها بالمعلم الثقافي والفني الهام كما اعتبرتها شاهدا على بطولات خالدة للمدينة الباسلة وأضافت ان عودة سينما مصر كان ضمن اولويات وزارة الثقافة بأعتبارها جزء هام من ذاكرة السينما المصرية ودار العرض الوحيدة الباقية في وسط المدينة بأحد أهم الشوارع التجارية في المحافظة.

ومن جانبة أكد الدكتور خالد عبد الجليل مستشار الوزير للسينما ان سينما مصر ببورسعيد أهملت لسنوات طويلة وصلت إلي حد الأغلاق الكامل واوضح ان السينما كانت مؤجرة قبل انتقال ادارتها لوزارة الثقافة لمدة عشرون عام حتى تم استلامها بحالة متهالكة وتم اغلاقها لعدم مواكبة التطور في الات وماكينات العرض الحديثة بالاضافة الي تساقط أجزاء من السقف خلال عام 2017 واستكمل ان دار العرض تتسع ل526 مشاهد وتم تزوديها بأحدث تقنيات ماكينات العرض السينمائي بجانب انظمة الدفاع المدني والمراقبة المتطورة وهي حاليا جاهزة لعرض أحدث الافلام من خلال تعاقد الشركة مع أحدي أكبر شركات التوزيع في مصر واشار عبد الجليل ان جميع الاعمال الخاصة بالتطوير والتحديث والتجديد تمت بأيدي وسواعد عمال شركة السينما والذي يؤكد علي وجود كفاءات داخل وزارة الثقافة بل وعمالة نادرة ايضاً.
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