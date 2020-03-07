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وكالة إيرانية: وفاة نائبة بالبرلمان بسبب كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 11:43 ص
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النائبة الإيرانية فاطمة رهبر
النائبة الإيرانية فاطمة رهبر
وكالات
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، وفاة النائبة في البرلمان عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس "كورونا"، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية.

                                                 

وقالت الوكالة الإيرانية، إن فاطمة رهبر (56 عاما) هي نائبة منتخبة للبرلمان في دورته الجديدة الحادية عشرة، وكانت نائبة عن طهران في الدورات البرلمانية الـ 7 و8 و9، عن حزب الائتلاف الإسلامي المحافظ.

 

وأشار المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، إلى أن 23 نائبا في البرلمان مصابون بفيروس "كورونا" من أصل 100 نائب أجروا فحوصات.

 

وقد ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران إلى 124 بعد وفاة 17 شخصا في الـ24 ساعة الأخيرة، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

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الكلمات المفتاحية

وفاة نائبة بالبرلمان فيروس كورونا النائبة الإيرانية فاطمة رهبر البرلمان الايراني

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