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زينة: شعرت بقهر شديد في فيلم "بنتين من مصر"

السبت 07/مارس/2020 - 11:37 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أكدت الفنانة زينة، خلال الندوة المقامة حاليا ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان "الأقصر للسينما الافريقية" لدورته التاسعة أنها شعرت بالقهر الشديد لأي امرأة في مكانة "حنان" خلال أحداث تصوير "بنتين من مصر".


وتابعت أن الفيلم كان من أصعب التجارب النفسية التي قامت بالعمل بها وأنها شعرت بتعب شديد أثناء التصوير واصيبت بضربات قلب سريعة خلال كواليس التصوير وجاء الطبيب للكشف عليها.


ومن المقرر أن تستكمل حديثها خلاله عن تجربتها مع السينما وتكريمها في المهرجان ويدير المؤتمر الصحفي الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الاعلامي للمهرجان .


ويعقب مؤتمر النجمة زينة مؤتمر آخر للنجم عمرو عبد الجليل الذي كرم أمس بحفل الافتتاح في نفس مكان مؤتمر النجمة زينة بفندق هيلتون الاقصر ويدير اللقاء السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان ويتحدث عمرو أيضا عن مشواره السينمائي وتجربته مع المخرج يوسف شاهين ومخرجين آخرين .

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