نجدة القاهرة تساعد مُسنة في صرف معاشها وإعادتها لمسكنها

نجحت غرفة عمليات نجدة القاهرة في الاستجابة لالتماس سيدة مُسنة ومساعدتها لصرف معاشها وإعادتها لمسكنها.





وورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من إحدى السيدات "مُسنة" ومقيمة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لطلب المساعدة في صرف المعاش الخاص بها من أحد مكاتب البريد بالقاهرة، نظرًا لعدم قدرتها الحركة.





وتوجهت قوة من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتم مساعدتها ونقلها إلى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى.



